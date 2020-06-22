Россия приступила к разработке схемы первой миссии по высадке на Луну

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Россия приступила к разработке схемы первой в своей истории миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного конструктора по разработке нового космического корабля "Орел" Игоря Хамица.

"Для высадки человека на лунную поверхность планируется использовать связку корабля "Орел" и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. В настоящее время ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом", – сказал Хамиц.

Ранее сообщалось, что первый запуск корабля состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Отмечалось, что в 2024 году он без экипажа совершит полет к МКС, а уже в 2025 году доставит туда космонавтов.

В декабре прошлого года руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что организация планирует создать космический модуль-лифт для доставки грузов на Луну. По его словам, универсальный модуль будет выполнять и коммерческие заказы.

