Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

22 июня, 22:53

Россия приступила к разработке схемы первой миссии по высадке на Луну

наука

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россия приступила к разработке схемы первой в своей истории миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного конструктора по разработке нового космического корабля "Орел" Игоря Хамица.

"Для высадки человека на лунную поверхность планируется использовать связку корабля "Орел" и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. В настоящее время ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом", – сказал Хамиц.

Ранее сообщалось, что первый запуск корабля состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Отмечалось, что в 2024 году он без экипажа совершит полет к МКС, а уже в 2025 году доставит туда космонавтов.

В декабре прошлого года руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что организация планирует создать космический модуль-лифт для доставки грузов на Луну. По его словам, универсальный модуль будет выполнять и коммерческие заказы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать