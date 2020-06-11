Разряженную "квантовую материю" впервые создали на МКС

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На Международной комической станции впервые создали разряженный конденсат Бозе-Эйнштейна. До этого американские физики лишь проводили эксперименты с облаком атомов рубидия, охлажденных почти до абсолютного нуля, передает ТАСС.
"Уже сейчас работаем с атомами рубидия для того, чтобы проверить, можно ли использовать конденсат Бозе-Эйнштейна для сверхточных измерений и наблюдений за Землей, а также чтобы проверять фундаментальные законы физики", – заявляют ученые.
Уточняется, что конденсат Бозе-Эйнштейна является экзотической квантовой формой материи. Он похож на газ и жидкость, которая состоит из множества атомов, охлажденных практически до абсолютного нуля.
Специалисты могут управлять свойствами таких искусственных атомов и в дальнейшем использовать их как кубиты, ячейки квантовых компьютеров и прототипы сверхпроводников.
Ранее сообщалось о том, что в Музей космонавтики привезли напечатанное в невесомости мясо. Подобный эксперимент был проведен впервые космонавтом Олегом Скрипочкой. Для печати были задействованы клетки кролика, коровы и рыбы.
Проект "Магнитный 3D-биопринтер" стартовал в 2016 году. В декабре 2018 года космический биопринтер "Орган.Авт" отправился на российский сегмент МКС для эксперимента по печати хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.
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