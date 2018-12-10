Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

10 декабря, 16:45

Москва 24 покажет эксперимент по печати живых тканей в космосе

пресс-конференция наука

Фото: depositphotos/vampy1

11 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению на МКС первого в мире эксперимента по печати живых тканей и микроорганов в космосе. Речь пойдет о целях и промежуточных результатах проекта "Магнитный 3D-биопринтер", подготовке эксперимента по печати живых тканей в условиях невесомости, первых результатах, а также технологических перспективах российских научных разработок.

На пресс-конференции выступят:

  • основатель лаборатории биотехнологических исследований "3Д Биопринтинг Солюшенс", генеральный директор "Инвитро" Александр Островский;
  • руководитель проектов лаборатории и управляющий партнер Юсеф Хесуани;
  • заместитель директора департамента бизнес-систем госкорпорации "Роскосмос" Андрей Диваев;
  • вице-президент, исполнительный директор кластера передовых промышленных технологий фонда "Сколково" Алексей Беляков.

Проект "Магнитный 3D-биопринтер" стартовал в 2016 году. 3 декабря 2018 года космический биопринтер "Органавт" отправился на российский сегмент МКС для проведения эксперимента по печати хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Прямую трансляцию можно увидеть 11 декабря в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать