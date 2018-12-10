Москва 24 покажет эксперимент по печати живых тканей в космосе

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11 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению на МКС первого в мире эксперимента по печати живых тканей и микроорганов в космосе. Речь пойдет о целях и промежуточных результатах проекта "Магнитный 3D-биопринтер", подготовке эксперимента по печати живых тканей в условиях невесомости, первых результатах, а также технологических перспективах российских научных разработок.

На пресс-конференции выступят:



основатель лаборатории биотехнологических исследований "3Д Биопринтинг Солюшенс", генеральный директор "Инвитро" Александр Островский;

руководитель проектов лаборатории и управляющий партнер Юсеф Хесуани;

заместитель директора департамента бизнес-систем госкорпорации "Роскосмос" Андрей Диваев;

вице-президент, исполнительный директор кластера передовых промышленных технологий фонда "Сколково" Алексей Беляков.

Проект "Магнитный 3D-биопринтер" стартовал в 2016 году. 3 декабря 2018 года космический биопринтер "Органавт" отправился на российский сегмент МКС для проведения эксперимента по печати хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Прямую трансляцию можно увидеть 11 декабря в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.