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Москва 24

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Технологии

11:17

В Музей космонавтики привезли напечатанное в невесомости мясо

технологии наука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский Музей космонавтики пополнится биопринтером и напечатанным на нем в невесомости мясом. Об этом заявила директор Музея космонавтики Наталья Артюхина, сообщает Агентство "Москва".

Она поблагодарила компанию "Инвитро", Роскосмос, космонавтов и 3d Bioprinting Solutions, которые выступили партнерами музея и доверили ему хранение результатов экспериментов.

"Особенно радостно, что через какое-то время у нас будет шикарная экспозиция, где мы сможем всем нашим посетителям показать, какие эксперименты нам создают прочное будущее", – сказала Артюхина.

Впервые в истории была проведена серия экспериментов по биопечати образцов мяса в условиях невесомости. Их провел космонавт Олег Скрипочка на борту МКС при помощи российского магнитного биопринтера "Орган.Авт". Для печати были задействованы клетки кролика, коровы и рыбы.

Искусственное мясо начали выращивать в космосе

Проект "Магнитный 3D-биопринтер" стартовал в 2016 году. В декабре 2018 года космический биопринтер "Орган.Авт" отправился на российский сегмент МКС для эксперимента по печати хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

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