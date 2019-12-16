"Роскосмос" планирует разработать "лифт" для доставки грузов на Луну

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"Роскосмос" планирует создать космической модуль-лифт для доставки грузов с орбиты Луны на ее поверхность. Об этом рассказал руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

Универсальный модуль будет выполнять и коммерческие заказы для того, чтобы "оправдать колоссальные средства, которые потребуются на его разработку".

Глава "Роскосмоса" также назвал предварительные сроки запуска ракеты "Ангара" с пилотируемым кораблем "Орел", который разрабатывают специально для полетов к Луне. Первый запуск может состояться в 2023 году.

Ранее Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный. В частности, пристальное внимание уделяется расходу бюджетных средств.

Выявленные на первом этапе стройки нарушения стали причиной расформирования "Спецстроя России" и ареста значительной части руководителей организации. По материалам службы внутреннего аудита было возбуждено более 15 уголовных дел.

