Космонавты рассказали, как выжить на МКС без туалета

Фото: roscosmos.ru/Сергей Прокопьев
Российские космонавты Павел Виноградов и Сергей Нефедов рассказали, как решаются вопросы гигиены на борту Международной космической станции, передает ИА "НСН".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что там не работают все туалеты и астронавты вынуждены пользоваться одноразовыми пакетами.
По словам Нефедова, никаких проблем у космонавтов не будет и на полет это не повлияет.
"Я вас уверяю, что выход всегда найдется. С точки зрения гигиенического обеспечения экипажа эти проблемы были решены, причем весьма давно. Мы в свое время в случае непредвиденных обстоятельств использовали холщовые пропитанные салфетки с романтическим названием "Жасмин". Они находились в специальной упаковке и сохраняли свежесть 10 лет. 2–3 салфетки использовали – и как будто из душа вышел", – отметил космонавт.
Павел Виноградов призвал не верить этой информации, подчеркнув, что у экипажа есть инструкции, как поступать в таких ситуациях. Он напомнил, что на МКС четыре туалета.
"Непонятно, почему выход из строя санузла в американском сегменте так взволновал все СМИ. Не верьте NASA, которое утверждает, что вышли сразу все туалеты из строя разом. Это не так. Так что никаких проблем нет", – добавил Виноградов.
Ранее сообщалось, что туалет в американском модуле не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Эту информацию подтвердили позднее в "Роскосмосе". Специалисты ведомства отметили, что санузел вышел из строя ночью. При этом в госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.
Позже стало известно, что санузел на американском сегменте Международной космической станции починили, им снова можно пользоваться.
Сейчас на Международной космической станции находятся два туалета – по одному в российском и американском сегментах. Также туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", однако их обычно используют только в случае крайней необходимости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: