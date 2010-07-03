Космонавты рассказали, как выжить на МКС без туалета

Фото: roscosmos.ru/Сергей Прокопьев

Российские космонавты Павел Виноградов и Сергей Нефедов рассказали, как решаются вопросы гигиены на борту Международной космической станции, передает ИА "НСН".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что там не работают все туалеты и астронавты вынуждены пользоваться одноразовыми пакетами.

По словам Нефедова, никаких проблем у космонавтов не будет и на полет это не повлияет.

"Я вас уверяю, что выход всегда найдется. С точки зрения гигиенического обеспечения экипажа эти проблемы были решены, причем весьма давно. Мы в свое время в случае непредвиденных обстоятельств использовали холщовые пропитанные салфетки с романтическим названием "Жасмин". Они находились в специальной упаковке и сохраняли свежесть 10 лет. 2–3 салфетки использовали – и как будто из душа вышел", – отметил космонавт.

Павел Виноградов призвал не верить этой информации, подчеркнув, что у экипажа есть инструкции, как поступать в таких ситуациях. Он напомнил, что на МКС четыре туалета.

"Непонятно, почему выход из строя санузла в американском сегменте так взволновал все СМИ. Не верьте NASA, которое утверждает, что вышли сразу все туалеты из строя разом. Это не так. Так что никаких проблем нет", – добавил Виноградов.

Ранее сообщалось, что туалет в американском модуле не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Эту информацию подтвердили позднее в "Роскосмосе". Специалисты ведомства отметили, что санузел вышел из строя ночью. При этом в госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.

Позже стало известно, что санузел на американском сегменте Международной космической станции починили, им снова можно пользоваться.

Сейчас на Международной космической станции находятся два туалета – по одному в российском и американском сегментах. Также туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", однако их обычно используют только в случае крайней необходимости.