Астронавты починили туалет на американском сегменте МКС

На Международной космической станции сломались туалеты
Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова работает, следует из трансляции наземных специалистов NASA.
Командир МКС Лук Пармитано отметил, что в настоящее время туалет в модуле Tranquility починили, им снова можно пользоваться.
Ранее сообщалось, что туалет в модуле не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а аналогичное устройство в "Звезде" – из-за переполненного бака. Эту информацию подтвердили позднее в "Роскосмосе". Специалисты ведомства отметили, что туалет вышел из строя ночью. При этом в госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.
Сейчас на Международной космической станции находятся два туалета – по одному в российском и американском сегментах. Также туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", однако их обычно используют только в случае крайней необходимости.
Ранее глава "Роскосмоса" выразил мнение, что МКС будет существовать вечно, но с другими участниками и в другой конфигурации. Если сегодня на МКС работают представители РФ, США, Европы, Японии, то в будущем перечень стран будет примерно равен составу ООН, уверен глава госкорпорации.
МКС – преемница советской станции "Мир". Соглашение о ее создании было подписано 29 января 1998 года в Вашингтоне представителями Канады, правительств государств-членов Европейского космического агентства (ЕКА), Японии, России и США. В ноябре 2000 года на МКС прибыл экипаж первой длительной экспедиции: Уильям Шеперд (командир), Юрий Гидзенко (пилот) и Сергей Крикалев (бортинженер). С тех пор станция является постоянно обитаемой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: