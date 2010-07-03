Астронавты починили туалет на американском сегменте МКС

На Международной космической станции сломались туалеты

Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова работает, следует из трансляции наземных специалистов NASA.

Командир МКС Лук Пармитано отметил, что в настоящее время туалет в модуле Tranquility починили, им снова можно пользоваться.

Ранее сообщалось, что туалет в модуле не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а аналогичное устройство в "Звезде" – из-за переполненного бака. Эту информацию подтвердили позднее в "Роскосмосе". Специалисты ведомства отметили, что туалет вышел из строя ночью. При этом в госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.

Сейчас на Международной космической станции находятся два туалета – по одному в российском и американском сегментах. Также туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", однако их обычно используют только в случае крайней необходимости.

Ранее глава "Роскосмоса" выразил мнение, что МКС будет существовать вечно, но с другими участниками и в другой конфигурации. Если сегодня на МКС работают представители РФ, США, Европы, Японии, то в будущем перечень стран будет примерно равен составу ООН, уверен глава госкорпорации.

МКС – преемница советской станции "Мир". Соглашение о ее создании было подписано 29 января 1998 года в Вашингтоне представителями Канады, правительств государств-членов Европейского космического агентства (ЕКА), Японии, России и США. В ноябре 2000 года на МКС прибыл экипаж первой длительной экспедиции: Уильям Шеперд (командир), Юрий Гидзенко (пилот) и Сергей Крикалев (бортинженер). С тех пор станция является постоянно обитаемой.

