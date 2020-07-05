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Наука

07:21

МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"

наука

Фото: TASS/ZUMA/NASA

Внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции была проведена для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон".

Как сообщил РИА Новости представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), запуск состоялся в сентябре 1987 года.

Ранее сообщалось, что высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля "Прогресс МС-14".

Причиной было названо возможное столкновение с космическим мусором. В Роскосмосе не уточнили, что из себя представляет и кому принадлежит данный мусор.

Ранее стало известно, что осенью на МКС отправят новый экипаж. По задумке, в октябре на орбиту полетят космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Сейчас там с начала апреля находятся Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. Недавно к ним присоединились Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Орбиту МКС внепланово скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором

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