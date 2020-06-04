Эксперт указал на российские детали в кораблях Маска

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Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие.

Как рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич, благодаря этому была обеспечена успешная автоматическая стыковка с МКС.

По его словам, в процессе использовался стыковочный адаптер IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

В 2019 году "Энергия" по заказу американской компании Boeing изготовила три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции IDA.

30 мая SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 запустила к Международной космической станции корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

Спустя 19 часов астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен вышли на борт МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый полет в космос.