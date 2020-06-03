В "Роскосмосе" оценили идею отправить Рогозина прыгать на батуте

16:57
Фото: ТАСС/Егор Алеев
В "Роскосмосе" прокомментировали предложение управляющего сети батутных центров "Невесомость" Дмитрия Сободарева выдать абонемент главе госкорпорации Дмитрию Рогозину. Об этом сообщает ИА "НСН".
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что владелец сети мог бы заняться обучением воспитанников детских домов.
"В ответ на "предложения" одного из спортивных комплексов главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину рекомендуем направить весь свой благородный пыл на на обучение детей из детских домов. Хотя бы польза будет от этого порыва, и потом рассказать о результатах в радиопрограмме", – написал Устименко.
Сободарев в своем выступлении ссылался на слова Дмитрия Рогозина, произнесенные в 2014 году. Тогда глава "Роскосмоса" отреагировал на санкции США в адрес РФ и предложил американским астронавтам летать на МКС с помощью батута.
На тот момент в Америке свернули свою шаттловую программу. Однако 30 мая был произведен запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon – и то и другое было разработано на мощностях частной компании SpaceX.
Фразу о батутах Рогозину припомнил и основатель компании Илон Маск. После запуска миллионер и инноватор также ответил на поздравления от главы "Роскосмоса" в Twitter.
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