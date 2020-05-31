Илон Маск на русском языке ответил Дмитрию Рогозину

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Глава компании SpaceX Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину. Ранее генеральный директор государственной корпорации Роскосмос поздравил его с запуском корабля с астронавтами NASA к МКС.

Ответ американского инженера размещен на его странице в Twitter. "Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", – написал Маск. До этого Рогозин, обращаясь к Маску, направил ему поздравление.

Американские астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен добрались до Международной космической станции с мыса Канаверал в штате Флорида благодаря ракете-носителю Falcon 9. Запуск состоялся по контракту между SpaceХ и NASA.

Известно, что астронавты уже перешли на борт МКС. Так, за запуском ракеты Falcon 9 лично наблюдал президент США Дональд Трамп.