Экипаж Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию

Фото: скриншот трансляции youtube.com/NASA

Астронавты американского пилотируемого корабля Crew Dragon, благополучно состыковавшегося с Международной космической станцией, перешли на ее борт. Об этом заявили в пресс-службе NASA.

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен добрались до МКС с мыса Канаверал в штате Флорида при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Миссия проводится по контракту между SpaceХ и NASA по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов.

При этом старт планировался 27 мая, однако его перенесли на фоне неблагоприятных погодных условий.

В итоге это первый испытательный пилотируемый полет корабля и первый пилотируемый старт для США с 2011 года.

Так, президент США рассказал о самочувствии астронавтов на корабле Crew Dragon. Дональд Трамп сообщил об этом на выступлении во Флориде.