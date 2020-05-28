Новая космическая обсерватория сможет искать внеземные цивилизации – Роскосмос

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Космическая обсерватория "Миллиметрон", основной задачей которой станет изучение ранней истории Вселенной, также будет искать следы инженерной деятельности инопланетных цивилизаций. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
По его словам, запустить обсерваторию, которая будет работать в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, планируют после 2025 года.
"В числе наиболее интересных и захватывающих задач, на решение которых будет нацелена научная программа "Миллиметрона", изучение ранних стадий эволюции Вселенной, появления первых звезд и галактик, изучение физических процессов в ядрах активных галактик в области горизонта событий сверхмассивных черных дыр, определение космологических параметров Вселенной, поиск признаков жизни и даже возможной астроинженерной деятельности во Вселенной", – рассказал Блошенко ТАСС.
Специалист уточнил, что космическую обсерваторию оснастят сверхвысокочувствительной научной аппаратурой.
Кроме того, Роскосмос планирует разработать план исследования Венеры, который будет по своим масштабам сопоставим с лунной программой. Программа предполагает включение в ее состав проекта "Венера-Д", который состоит из российских посадочного и орбитального аппаратов.
Ранее стало известно, что Россия вернется к переговорам с США по проекту американской окололунной станции Gateway. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, российская сторона нацелена на поиск принципов, которые "работают при принятии сложных решений". При этом в сфере интересов страны в первую очередь лежит изучение поверхности Луны. Также он заявил, что "Роскосмос" планирует создать космической модуль-лифт для доставки грузов с орбиты Луны на ее поверхность.
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