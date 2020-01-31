Роскосмос планирует разработать программу исследования Венеры

Фото: roscosmos.ru/Олег Скрипочка
Роскосмос планирует разработать план исследования Венеры, который будет по своим масштабам сопоставим с лунной программой, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего инженера НПО им. С. А. Лавочкина Дмитрия Хмеля.
"Сейчас Роскосмос поставил задачу, чтобы такая программа была сформирована. Она включает и "Венеру–Д". Институт космических исследований (ИКИ РАН) поддерживает эту идею. Мы готовим сейчас материалы по дальнейшим шагам, по исследованию Венеры", – заявил Хмель.
Также он пояснил, что приступить к реализации новой программы специалисты смогут только в новом году, так как бюджет космической отрасли формируется каждый год.
Кроме того, Хмель настаивает на включении программы по исследованию Венеры в госпрограмму "Космическая деятельность России" на период до 2030 года. По его мнению, такое решение обеспечит проект необходимым финансированием.
Программа по изучению Венеры предполагает включение в ее состав проекта "Венера-Д", который состоит из российских посадочного и орбитального аппаратов.
В начале августа 2019 года сообщалось, что Россия и США обсудили запуск в атмосферу Венеры малых зондов или аэростатов NASA в рамках миссии "Венера-Д".
Так, "Венеру-Д" было решено запустить с помощью тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" в 2029 году. Как заявил президент РАН Александр Сергеев, стоимость миссии сожет составить 1 миллиард долларов.
Ранее стало известно, что Российская Федерация вернется к переговорам с США по проекту американской окололунной станции Gateway. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, российская сторона нацелена на поиск принципов, которые "работают при принятии сложных решений". При этом в сфере интересов страны в первую очередь лежит изучение поверхности Луны. Также он заявил, что "Роскосмос" планирует создать космической модуль-лифт для доставки грузов с орбиты Луны на ее поверхность.
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