Запуск Crew Dragon: как это было и чего нам ждать дальше

Запуск корабля Crew Dragon компании Илона Маска – без сомнения, историческое событие. О том, как это было и чего нам ждать дальше, – в колонке обозревателя Николая Гринько.



Фото: AP/David J. Phillip

30 мая 2020 года компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 запустила к Международной космической станции корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. В истории человечества это первый пилотируемый полет частного космического корабля. Изначально старт был назначен на 27 мая, но его перенесли. К счастью, не по техническим причинам, а из-за неблагоприятных погодных условий: над мысом сгустились тучи, дул порывистый ветер. И комментаторы даже обронили фразу: "Команда проекта опасается, что в ракету ударит молния".

Весь мир мог наблюдать за обеими попытками, поскольку в интернете велась прямая видеотрансляция.



Отложенный запуск дал пользователям возможность обсудить самые разные детали миссии, например скафандры, в которых были астронавты. Многие посчитали их не слишком удачными и излишне декоративными.



Большинство комментаторов обратили внимание на обычные резиновые сапоги на ногах космонавтов. Впрочем, быстро выяснилось, что сапоги были нужны только на земле. В кабину корабля экипаж поднимался уже без них.

Три дня спустя погода успокоилась и запуск был осуществлен, Дуглас Херли и Боб Бенкен стартовали к МКС. Для обоих астронавтов это уже третий полет, оба до этого дважды летали в космос на Space Shuttle. Старт прошел штатно и даже как-то буднично – ни одной сколько-нибудь заметной технической накладки не произошло. Первая ступень ракеты-носителя была многоразовой, после отделения она вернулась на землю и совершила успешную посадку на специальную платформу в океане – этот маневр компания Маска проделывала множество раз во время испытаний. Через 12 минут после запуска Crew Dragon успешно вышел на расчетную орбиту и отделился от второй ступени ракеты.



Астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен. Фото: NASA/Kim Shiflett

Через 19 часов корабль приблизился к МКС, причем произошло это на 15 минут раньше расчетного времени. Херли и Бенкен в этот момент спали, и земля разбудила их, включив песню Planet Caravan группы Black Sabbath. Впрочем, стыковка прошла практически без участия команды корабля – в автоматическом режиме. Астронавты "вплыли" через люк на станцию, где их и встретил экипаж – Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Сколько времени Дуглас и Роберт проведут на Международной космической станции – пока не известно, их миссия рассчитана на срок от одного до четырех месяцев. После этого Crew Dragon отстыкуется от станции, войдет в атмосферу Земли, выпустит парашюты и совершит приводнение недалеко от побережья Флориды.



Кстати, изначально планировалось приземляться вообще без парашютов, тормозя двигателями, но, просчитав вероятность сбоя, в NASA решили не рисковать и довериться старой, проверенной схеме.



Запуск Crew Dragon – это еще и первый самостоятельный американский полет за последние девять лет. Все это время астронавты NASA поднимались на орбиту на российских "Союзах". До 2011 года США отправляли астронавтов на МКС или к телескопу "Хаббл" на собственных космических кораблях Space Shuttle, но затем заключили контракт с "Роскосмосом".



Илон Маск радуется успешному запуску корабля. Фото: ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER

Впрочем, Crew Dragon уже летал к МКС. В марте 2019 года был совершен испытательный автоматический полет. На борту корабля тогда не было экипажа, хотя места там было на семь человек. Аппарат поднялся на орбиту и совершил успешную стыковку со станцией, доставив на борт различные грузы, а также манекен, которого назвали Рипли (по имени героини Сигурни Уивер из фильма "Чужой"). Тогда полет прошел без эксцессов, но до следующего старта с настоящим экипажем на борту прошло больше года.

Следующий полет Crew Dragon состоится уже этой осенью. На этот раз в экспедиции примут участие четыре астронавта – три из США и один из Японии. Длительность этой миссии составит 210 суток. Будем надеяться, что никакие погодные условия не помешают NASA осуществить этот запуск.