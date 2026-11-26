Жительница Москвы подала заявление в полицию на соседа, который уже год жалуется на любые бытовые звуки, доносящиеся из ее квартиры после 23:00. По словам девушки, мужчина угрожает расправой, записывает ее разговоры у двери и отправляет аудио третьим лицам. Кто виноват в сложившейся ситуации и как действовать в случае похожей проблемы, разбиралась Москва 24.

Битва за тишину

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jurstand

Жительница столицы подала заявление в полицию на соседа, с которым, по ее словам, уже год находится в состоянии тихой войны. Девушка утверждает, что платит за съемную квартиру немалые деньги, но при этом не может позволить себе посмеяться, позвать гостей или просто поговорить по телефону в нужное время. Соседи ложатся спать ровно в 23:00, и любой бытовой шум после этого времени становится поводом для жалоб.





жительница столицы Их раздражает буквально все: телевизор, смех, мой разговор по телефону. А если придут друзья – это вообще крах.

В своем блоге девушка рассказала, что соседи жалуются на нее консьержу и владельцу квартиры, утверждая, что она "устраивает притон". При этом ранее арендатор уже пыталась решить конфликт мирным способом: пришла в соседнюю квартиру к жильцам с корзиной фруктов, оставила свой номер и предложила договариваться напрямую.

"Я сказала им: если вдруг буду мешать – напишите, сделаюсь тише. Даже перестану смеяться, если это так важно", – поделилась она.

Перед Новым годом стороны даже пообедали вместе – казалось, все наладилось, но спустя две недели жалобы возобновились. Хозяин квартиры снова позвонил и сказал, что жильцы недовольны. Сначала девушка решила даже съехать, но через время передумала и решила остаться.





жительница столичного ЖК Пускай они решают вопрос через полицию. Так будет честно, потому что я не считаю, что веду себя чрезмерно громко. Здесь очень тонкие стены.

По мнению москвички, если соседям так важна тишина, им стоит сделать шумоизоляцию, а не звонить с претензиями. Теперь девушка сама обратилась в полицию: в заявлении указала, что сосед угрожает выселением и расправой через родственников, записывает ее разговоры у двери и отправляет записи третьим лицам.

При этом с юридической точки зрения позиция девушки выглядит более обоснованной, чем требования соседей, объяснил Москве 24 председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин.

Эксперт уточнил, что закон не обязывает человека спать после 23:00 – он лишь запрещает превышать предельный уровень шума. Согласно санитарным нормам, в ночное время он составляет 45 децибел. Как правило, обычные бытовые звуки (разговоры, смех или работающий телевизор) не достигают этой отметки.





Константин Крохин председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Следовательно, у соседей нет правовых оснований требовать полной тишины. Полиция в данном споре не помощник: если нет угрозы жизни или здоровью, правоохранители просто фиксируют вызов и уезжают.

Если такой дискомфорт укладывается в рамки закона, есть только два пути: либо смириться и жить с этим, либо искать другое жилье, посоветовал эксперт.

Если соседи очень чувствительны

В свою очередь, общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь уточнил в беседе с Москвой 24, что право на тишину в многоквартирном доме обычно заканчивается там, где начинаются обычные бытовые звуки. Спокойный разговор, смех, шаги или работающий телевизор считаются частью повседневной жизни, то есть полностью исключить их вряд ли получится.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Конфликты возникают по нескольким причинам. В современных домах звуки могут легко проходить через перекрытия и вентиляцию. Поэтому людям иногда кажется, что шумят прямо за стеной, хотя звук идет с другого этажа. Ситуацию усугубляет укладка ламината на бетон без подложки, из-за чего снизу слышен каждый шаг. Свою роль играет и накопившаяся усталость людей с чутким сном, для которых любой ночной звук становится серьезным стрессом.

По его словам, урегулировать спор легче без взаимных упреков. Например, выбрать дневное время в выходной день, чтобы спокойно поговорить. Стоит признать, что в доме высокая слышимость, и договориться после 23:00, например, убавлять громкость техники.

"Порой жильцам достаточно увидеть готовность услышать друг друга. Дополнительно помогает ковер на полу, перестановка телевизора подальше от общей стены и беззвучный режим на телефоне ночью. Арендатору также полезно заранее поговорить с хозяином жилья, чтобы снять лишние вопросы", – объяснил специалист.

Он подчеркнул, что любой человек, будь то собственник или наниматель, имеет право на спокойный отдых и защиту интересов. Если же страдающий от шума сталкивается с регулярными ночными застольями, происходящее стоит фиксировать на видео или диктофон и вызывать полицию.

При этом единого федерального закона о тишине пока нет, поэтому регионы устанавливают свой график. Обычно в городах шуметь нельзя с 23:00 до 07:00 в будни и днем в тихий час, не стоит забывать и о выходных, там обычно чуть иные правила. Субъекты РФ сами устанавливают размеры штрафов, но в среднем сумма за нарушение варьируется примерно от 1 до 3 тысяч рублей, отметил эксперт.

Юридические тонкости

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вместе с тем юрист по жилищному праву Александр Ушаков рассказал Москве 24, что в Уголовном кодексе существует статья об истязании (117 УК РФ). К ней могут апеллировать соседи, на которых постоянно и необоснованно пишут заявления в полицию и пугают, а еще регулярно жалуются консьержу, звонят собственникам и всячески наносят моральные страдания.





Александр Ушаков юрист по жилищному праву Доказательствами такого систематического деяния могут стать фото- и видеофиксация с камер наблюдения, а также показания свидетелей, например других лояльных соседей. Подать заявление можно, обратившись в ОВД или прокуратуру. Наказание по данной статье предусматривает ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.

Ушаков отметил, что, даже если будет дан отказ в возбуждении уголовного дела, есть шанс обжаловать это через прокуратуру, вплоть до генеральной. Кроме того, можно обратиться с иском в суд в рамках статьи 151 ГК РФ о возмещении морального вреда. В нем нужно оценить нравственные страдания и потребовать не чинить препятствий в пользовании квартирой.

Что касается соседа, то в некоторых случаях к нему можно применить и уголовную ответственность по статье об угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (119 УК РФ), если таковое есть. Однако для возбуждения дела фразы должны быть конкретными.

"Если человек прямо говорит "убью", это расценивается как угроза. А вот формулировка "разберемся с помощью племянников", скорее всего, не будет квалифицирована как преступление. Именно из-за сложности трактовки при возбуждении подобных дел проводится лингвистическая экспертиза. Кроме того, здесь критически важна крепкая доказательная база", – разъяснил специалист.

Юрист уточнил, что лучше всего иметь показания свидетелей, например другого соседа, который слышал конфликт и готов о нем рассказать. Также могут помочь записи момента угрозы с камер наблюдения. В целом наказание по статье 119 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет, принудительные работы на тот же срок, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.





Александр Ушаков юрист по жилищному праву Кроме того, по словам девушки, сосед записывает ее разговоры у двери на телефон и передает записи третьим лицам. В этом случае применима конституционная норма о неприкосновенности личной жизни. Сбор, использование и распространение таких данных без согласия человека недопустимы.

За подобное отвечает статья о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Санкция включает штраф до 200 тысяч рублей, арест до 4 месяцев либо лишение свободы до 2 лет и другое, заключил Ушаков.

