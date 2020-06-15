Первый пуск ракеты "Рокот-М" готовится на 2022 год

Фото: Роскосмос

Модернизированную ракету-носитель "Рокот-М" с российской системой управления готовят к запуску в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Особенности использования аппарата описал гендиректор Центра имени Хруничева (где строят ракету. – Прим. ред.) Алексей Варочко.

"Первый пуск ракеты космического назначения "Рокот-М" планируется осуществить в 2022 году. Мы рассматриваем ракету-носитель "Рокот" как оптимальное решение для запусков низкоорбитальных малых и средних космических аппаратов на солнечно-синхронные и околополярные орбиты", – объяснил специалист.

По мнению Варочко, "Рокот-М" можно задействовать для научно-исследовательских целей или как транспортное средство для операторов спутниковых системы и космических агентств.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса заявили, что в стыковочном агрегате космического корабля Crew Dragon, который создала компания Илона Маска, нет российских деталей. При этом сам по себе запуск стал событием – впервые астронавты прибыли на МКС на частном корабле.

