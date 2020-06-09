Российских деталей на корабле Crew Dragon нет – Роскосмос

Фото: ТАСС/David J. Phillip/AP
Российские комплектующие не используются в стыковочном агрегате космического корабля Crew Dragon. С таким заявлением выступили в пресс-службе Роскосмоса.
"Стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК "Энергия") производства", – приводит ТАСС заявление компании.
В Роскосмосе пояснили, что ранее российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки оснащали американские космические корабли Space Shuttle. Также стыковочные узлы российского производства были установлены на американском сегменте МКС.
Ранее эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич указал на российские детали в кораблях Маска. Специалист отмечал, что благодаря этому была обеспечена успешная автоматическая стыковка с МКС.
Запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту состоялся 30 мая. Он был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Спустя 19 часов астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен вышли на борт МКС. Это стал первый за девять лет американский пилотируемый полет в космос.
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