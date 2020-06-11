Маск оценил статью Рогозина о Crew Dragon

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Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о полете корабля Crew Dragon с экипажем на МКС.

Свой комментарий Маск написал в Twitter под публикацией журналиста Эрика Бергера, который сослался на статью.

"Это нечто!" – прокомментировал основатель SpaceX статью Рогозина на странице Бергера.



Он добавил, что успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям побудили его создать кислородно-метановый двигатель Raptor, имеющий, по словам Маска, больший импульс, чем кислородно-водородный.

В своей статье Рогозин написал, что США стали насмехаться над "Роскосмосом" после успешного пуска Crew Dragon к МКС, вместо того чтобы поблагодарить за доставку американских астронавтов на "Союзах". По мнению Рогозина, уместно было бы Штатам поблагодарить и за то, что Россия не стала отвечать на введенные против нее санкции, что позволило сохранить сотрудничество в космосе.

Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции 30 мая. Запуск был произведен с мыса Канаверал в США. Уточняется, что это первый испытательный пилотируемый полет корабля и первый пилотируемый старт для США с 2011 года.

Позднее Crew Dragon был выведен на орбиту, а после успешно пристыковался к МКС.

В этой связи президент США Дональд Трамп рассказал о самочувствии астронавтов на корабле Crew Dragon. Американский лидер сделал данное заявление в ходе своего выступления во Флориде.

