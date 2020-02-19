Получивший травму космонавт Тихонов может полететь на МКС осенью

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Российский космонавт Николай Тихонов, получивший травму, может отправиться в полет осенью 2020 года, а не в апреле, как планировалось, сообщает РИА Новости.

В этом случае космонавт может заменить в экипаже, старт которого запланирован на 14 октября, командира корабля Анатолия Иванишина.

9 апреля к МКС должен отправиться Союз МС-16. Он станет первым пилотируемым кораблем, запущенным на новой версии ракеты Союз-2.1а. В основной экипаж вошли российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Тихонов получил травму. В связи с этим Главная медицинская комиссия может исключить его из экипажа, который стартует в апреле. Место Тихонова в корабле может занять космонавт Сергей Рыжиков.