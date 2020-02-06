Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

09:18

Корабль Союз МС-13 отстыковался от МКС

наука

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Корабль Союз МС-13 с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от МКС и возвращается на Землю, сообщает РИА Новости.

Двигатель Союза заработает на торможение в 11:18, после этого корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. По расчетам, основной парашют должен раскрыться в 11:58, а в 12:13 аппарат должен сесть в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

На станции остались россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.

Союз МС-13 прибыл на Международную космическую станцию 21 июля 2019 года. На борту находились Скворцов, Пармитано и Морган. Кук с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом прилетели раньше – 15 марта 2019 года. Хейг с Овчининым вернулись 3 октября, а место Кук тогда занял первый астронавт ОАЭ Хазза Аль-Мансури. В сумме Кук пробыла на орбите 328 суток, став рекордсменкой среди женщин-астронавтов США.

9 апреля к МКС должен отправиться Союз МС-16. Он станет первым пилотируемым кораблем, запущенным на новой версии ракеты Союз-2.1а. В основной экипаж вошли российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в 2020 году планируется совершить два десятка запусков ракеты-носителя "Союз". Кроме того, известно, что работы по изготовлению носителей в настоящее время идут полным ходом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика