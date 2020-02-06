Корабль Союз МС-13 отстыковался от МКС

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Корабль Союз МС-13 с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от МКС и возвращается на Землю, сообщает РИА Новости.

Двигатель Союза заработает на торможение в 11:18, после этого корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. По расчетам, основной парашют должен раскрыться в 11:58, а в 12:13 аппарат должен сесть в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

На станции остались россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.

Союз МС-13 прибыл на Международную космическую станцию 21 июля 2019 года. На борту находились Скворцов, Пармитано и Морган. Кук с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом прилетели раньше – 15 марта 2019 года. Хейг с Овчининым вернулись 3 октября, а место Кук тогда занял первый астронавт ОАЭ Хазза Аль-Мансури. В сумме Кук пробыла на орбите 328 суток, став рекордсменкой среди женщин-астронавтов США.

9 апреля к МКС должен отправиться Союз МС-16. Он станет первым пилотируемым кораблем, запущенным на новой версии ракеты Союз-2.1а. В основной экипаж вошли российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в 2020 году планируется совершить два десятка запусков ракеты-носителя "Союз". Кроме того, известно, что работы по изготовлению носителей в настоящее время идут полным ходом.