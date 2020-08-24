Новый скафандр для космонавтов планируют создать в России

Фото: TASS/ZUMA/NASA/Bill Ingalls

Специалисты университета МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для членов экипажа нового российского космического корабля "Орел".

Как рассказал РИА Новости директор центра прототипирования "Кинетика" Владимир Пирожков, разработку скафандра ведет Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда".

Он не стал уточнять, какая компания может представить альтернативный облик скафандра, однако отметил, что это будет российское изобретение.

"Этот объект должен быть российским, разумеется. Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков", – заметил Пирожков.

Он добавил, что дизайн спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля Crew Dragon компании SpaceX выглядит эффектно.

Пирожков указал, что костюм придумал модельер Хосе Фернандеса, который создавал облик супергероев Голливуда. Также дизайнеры работали и над обликом ракеты Falcon 9.

Однако, по словам российского специалиста, основная функция этого скафандра – обеспечение безопасности экипажа – находится под вопросом.

"Работа с общественностью у американцев всегда была на высоте. Но надежность технологий обычно проверяется годами эксплуатации", – резюмировал Пирожков.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее заявил, что космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner выглядят гламурно по сравнению с российским "Союзом".