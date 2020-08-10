Космические ракеты-носители и корабли могут украсить хохломой и гжелью

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украсить космические ракеты-носители и корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, сообщает РИА Новости.
"Почему бы не наносить эти узоры на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции", –сказал он.
Также Рогозин предложил наносить на ракеты изображения городов Золотого кольца. По его словам, такой подход послужит рекламой внутреннего туризма.
Ранее генеральный директор заявил, что "Роскосмос" сможет организовать пилотируемую миссию на Марс через десять лет при необходимости. Он обратил внимание на дороговизну такого полета.
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