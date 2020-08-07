Специалисты представили Рогозину планы по доставке проб грунта с Венеры

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Специалисты российской ракетно-космической отрасли представили Дмитрию Рогозину варианты доставки проб грунта с Венеры. Генеральный директор "Роскосмоса" данный проект считает интересным и перспективным, передает РИА Новости.

"Я считаю, что было бы интересно не только посадить на Венеру аппарат, но и вернуть грунт на Землю. Это было бы действительно прорывом в фундаментальной науке о космосе", – заявил Рогозин. По словам гендиректора "Роскосмоса", ему уже были представлены решения инженерно-конструкторского плана по этой задаче.

При этом Рогозин обращает внимание, что изучение Венеры более значимо, чем Марса. Результаты помогут в предупреждении развития парникового эффекта на Земле, подчеркнул гендиректор корпорации.

Миссия на Венеру запланирована на 2027–2029 годы. Исследованием данной планеты займется космический аппарат Венера-Д. Он соберет сведения о поверхности, ее внутреннем строении, а также окружающей плазме. Проект станет совместным России и США.

Ранее эксперт указал на российские детали в кораблях Маска. Говорилось, что благодаря этому была обеспечена успешная автоматическая стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией.