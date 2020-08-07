Специалисты представили Рогозину планы по доставке проб грунта с Венеры

08:58
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Специалисты российской ракетно-космической отрасли представили Дмитрию Рогозину варианты доставки проб грунта с Венеры. Генеральный директор "Роскосмоса" данный проект считает интересным и перспективным, передает РИА Новости.
"Я считаю, что было бы интересно не только посадить на Венеру аппарат, но и вернуть грунт на Землю. Это было бы действительно прорывом в фундаментальной науке о космосе", – заявил Рогозин. По словам гендиректора "Роскосмоса", ему уже были представлены решения инженерно-конструкторского плана по этой задаче.
При этом Рогозин обращает внимание, что изучение Венеры более значимо, чем Марса. Результаты помогут в предупреждении развития парникового эффекта на Земле, подчеркнул гендиректор корпорации.
Миссия на Венеру запланирована на 2027–2029 годы. Исследованием данной планеты займется космический аппарат Венера-Д. Он соберет сведения о поверхности, ее внутреннем строении, а также окружающей плазме. Проект станет совместным России и США.
Ранее эксперт указал на российские детали в кораблях Маска. Говорилось, что благодаря этому была обеспечена успешная автоматическая стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: