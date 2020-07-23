Ученые проверили, сможет ли организм бороться с инопланетными микробами

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Фото: depositphotos/angellodeco
Ученые из Великобритании провели исследования на мышах и выяснили, что иммунная система млекопитающих может реагировать на микробы с других планет. Результаты доступны в журнале Microorganisms.
Считается, что жизнь в виде бактерий и вирусов существует за пределами Земли. Так, в Солнечной системе уже обнаружена жидкая вода. В будущем поиском микроорганизмов планируют заняться на Марсе и некоторых спутниках Сатурна и Юпитера, а после доставить пробы на Землю, говорится в исследовании.
На основе этой информации ученые-биологи из Абердинского и Эксетерского университетов решили выяснить, как поведет себя иммунитет при вторжении в организм человека инопланетных микробов.
Одним из предположений ученых явилось то, что иноземные микроорганизмы состоят из других аминокислот, нежели земные, которые в свою очередь строятся из 22 аминокислот.
В ходе исследований специалисты синтезировали два вида "экзопептидов" – изовалин и α-аминоизомасляную кислоту и проверили, как на них реагируют иммунные клетки мышей. Эти комбинации аминокислот отсутствуют на Земле, но были обнаружены в углеродистых метеоритах.
Выяснилось, что Т-клетки грызунов, которые отвечают за иммунные реакции, отреагировали на чужеродные тела менее эффективно. Активация защиты составила 15 и 61 процент соответственно в отличие от 80-90 процентов активации при воздействии пептидов, состоящих исключительно из "земных" аминокислот. Но реакция все-таки была.
"Иммунный ответ на "чужеродные" пептиды был менее эффективным, чем реакция на те, что распространены на Земле, поэтому мы предполагаем, что контакт с внеземными микроорганизмами может представлять иммунологический риск для космических миссий, направленных на поиск организмов на экзопланетах и спутниках", – рассказал ведущий автор исследования доктор Катя Шефер из Эксетерского университета.
Авторы исследования отмечают, что результаты получены на мышах, чьи иммунные клетки схожи с человеческими, и проверены в лабораторных условиях. Но пока все данные предварительные и носят характер предположений и допущений.
Ранее китайский зонд для исследования Марса успешно вышел на орбиту примерно через 36 минут после начала полета.
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