Китайский зонд для исследования Марса успешно вышел на орбиту

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Китайский зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" успешно вышел на заданную орбиту, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся в провинции Хайнань с космодрома Вэньчан в 12:41 по местному времени. В этом была задействована тяжелая ракета-носитель CZ-5 "Чанчжэн-5". Сообщается, что зонд успешно вышел на орбиту примерно через 36 минут после начала полета.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует разработать план исследования Венеры, который будет по своим масштабам сопоставим с лунной программой.