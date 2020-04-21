Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли

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Специалисты из Университета штата Аризона в Тусоне проанализировали ранее полученные данные о планете Дагон у звезды Фомальгаут и пришли к выводу, что она не существует. Об этом сообщает "Мир 24".
Как показало исследование, этой планеты никогда и не было: вместо нее телескоп Hubble видел огромное расширяющееся облако пыли. Оно могло образоваться от столкновения двух планет. Как отмечают астрономы, такого рода катаклизмы происходят крайне редко.
"Мы оказались в нужном месте в нужное время, чтобы стать свидетелями такого маловероятного события при помощи телескопа Hubble", – пояснил автор исследования Андреас Гаспар.
Ученые отметили, что впервые зафиксировали такое столкновение в непосредственной близости от Солнечной системы. Изучая его, они смогут лучше понять жизненный цикл планет – в частности, как они разрушаются и исчезают.
Ранее стало известно, что американский телескоп DKIST получил самые детальные на сегодняшний день фотографии поверхности Солнца. Изучение данных изображений может помочь астрономам расшифровать материалы, полученные от зонда Parker Solar Probe.
Отмечалось, что на снимках видно, как бурлит солнечная плазма в ячейках размером с крупные европейские государства, а также как выглядит устройство магнитного поля светила. Специалисты также подчеркнули, что линии сильного магнитного поля могут выходить из более плотных слоев Солнца и взрываться. Такие явления приводят к появлению пятен, вспышек и корональных выбросов, которые могут уничтожить все живое на Земле.
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