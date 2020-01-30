Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Фото: NSO/AURA/NSF

Американский телескоп DKIST получил самые детальные на сегодняшний день фотографии поверхности Солнца. Изучение данных изображений может помочь астрономам расшифровать материалы, полученные от зонда Parker Solar Probe, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального научного фонда США (NSF).

Сообщается, что на снимках видно, как бурлит солнечная плазма в ячейках размером с крупные европейские государства, а также как выглядит устройство магнитного поля светила.

"Магнитное поле светила пока остается главным камнем преткновения для нас. Для раскрытия всех важнейших тайн Солнца мы должны не только рассмотреть его мельчайшие детали с расстояния в 150 миллионов километров, но и очень точно измерить силу и направленность магнитного поля как у поверхности, так и в окрестностях раскаленной атмосферы светила", – рассказал руководитель проекта DKIST Томасс Риммеле.

Специалисты также отметили, что линии сильного магнитного поля могут выходить из более плотных слоев Солнца и взрываться. Такие явления приводят к появлению пятен, вспышек и корональных выбросов, которые могут уничтожить все живое на Земле.

Изучить природу этих катаклизмов на Солнце, раскрыть причины появления солнечного ветра и высокой температуры атмосферы. по мнению специалистов, помогут новые подробные фотографии поверхности звезды.

Сообщается, что для получения изображений с мельчайшими подробностями ученые используют десятки наземных и орбитальных телескопов. Кроме того, ими был запущена миссия Parker Solar Probe.

Важную роль в поиске ответов играет телескоп DKIST, который представляет собой четырехметровый прибор, созданный для наблюдений за Солнцем. Уникальность аппарата в том, что специально для него была создана мощная система охлаждения и специальная оптика, а также сверхчувствительные матрицы, способные фиксировать малейшие различия в яркости разных точек на поверхности Солнца.

Ранее ученые опровергли опасность приближающегося к Земле астероида. Они утверждают, что параметры метеорита не позволят ему уничтожить все живое на планете. Роковой для Земли космический объект должен достигать размеров более одного–двух километров в диаметре.