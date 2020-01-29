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Наука

18:04

Ученые опровергли опасность приближающегося к Земле астероида

наука за рубежом

Фото: TASS/Zuma

Падение на Землю астероида не приведет к концу света. Так ответили ученые на информацию о том, что 15 февраля возможно столкновение нашей планеты с гигантским космическим телом, сообщили "Дни.ру".

В Сети появилась новость о том, что к Земле со скоростью 57 тысяч километров в час летит астероид диаметром от 440 до 990 метров. Данное небесное тело было открыто еще 23 октября 1995 года.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства подсчитали, что в середине февраля астероид максимально близко будет находиться к Земле. Пользователи Сети предположили, что именно в этот раз может произойти столкновение и наступит конец света.

Однако специалисты утверждают, что катастрофа не произойдет. Свое заключение они объясняют тем, что параметры метеорита не позволят ему уничтожить все живое на планете. По их подсчетам, роковой для Земли космический объект должен достигать размеров более одного–двух километров в диаметре.

Кроме того, специалисты уверяют, что траектории Зимли и астероида хоть и сближаются, но не совпадают, поэтому столкновения не произойдет. Ученые также сообщают, что второй шанс столкнуться с Землей у астероида появится только в 2075 году.

Ранее стало известно, что ученые из Йельского университета в США в качестве причины вымирания динозавров назвали именно падение астероида. Сообщается, что диаметр предполагаемого метеорита составлял 10 километров, а при падении образовался кратер Чиксулуб диаметром 180 километров.

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