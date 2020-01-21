Российские ученые выбрали астероиды, пригодные для колонизации Марса

Фото: TASS/CTK/Michal Krumphanzl
Специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана определили астероиды, которые пригодятся колонизаторам Марса. Как сообщает РИА Новости, список астероидов есть в сборнике тезисов "Королевских чтений".
Отмечается, что будут использованы ресурсы, доставляемые на планету с Земли и космических объектов, таких как астероиды.
"Эти ресурсы потребуются для строительства базы, поддержания жизнедеятельности людей и пополнения запасов для их резервного использования", – говорится в материалах.
Специалисты отобрали следующие астероиды: 3671 Dionysus, 175706, 433 Eros, 1627 Ivar, 1916 Boreas, 1943 Anteros, 3102 Krok, 3288 Seleucus, 4179 Toutatis, 35107, 48603, 6567, 65803 Didymos.
Отобранные астероиды относятся к трем группам. Астероиды С-группы являются важным источником первичных расходных и строительных материалов. Астероиды S-группы являются источником вторичных расходных материалов, а астероиды X-группы содержат различные металлы.
Ранее исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах провели тест с помощью стимулятора NASA и пришли к выводу, что на Луне и Марсе возможна жизнь. Они смоделировали свойства марсианского и лунного реголита, смешанных с органическим материалом, а после высадили сельскохозяйственные растения.
Как отмечается, девять из десяти культур показали хороший рост и урожайность. Успешно взошли помидоры, редис, кресс-салат, рожь, киноа, зеленый лук, горох, лук-порей и руккола. Специалисты пришли к выводу, что на Марсе и Луне вполне можно выращивать зелень и овощи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: