Российские ученые выбрали астероиды, пригодные для колонизации Марса

Фото: TASS/CTK/Michal Krumphanzl

Специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана определили астероиды, которые пригодятся колонизаторам Марса. Как сообщает РИА Новости, список астероидов есть в сборнике тезисов "Королевских чтений".

Отмечается, что будут использованы ресурсы, доставляемые на планету с Земли и космических объектов, таких как астероиды.

"Эти ресурсы потребуются для строительства базы, поддержания жизнедеятельности людей и пополнения запасов для их резервного использования", – говорится в материалах.

Специалисты отобрали следующие астероиды: 3671 Dionysus, 175706, 433 Eros, 1627 Ivar, 1916 Boreas, 1943 Anteros, 3102 Krok, 3288 Seleucus, 4179 Toutatis, 35107, 48603, 6567, 65803 Didymos.

Отобранные астероиды относятся к трем группам. Астероиды С-группы являются важным источником первичных расходных и строительных материалов. Астероиды S-группы являются источником вторичных расходных материалов, а астероиды X-группы содержат различные металлы.

Ранее исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах провели тест с помощью стимулятора NASA и пришли к выводу, что на Луне и Марсе возможна жизнь. Они смоделировали свойства марсианского и лунного реголита, смешанных с органическим материалом, а после высадили сельскохозяйственные растения.

Как отмечается, девять из десяти культур показали хороший рост и урожайность. Успешно взошли помидоры, редис, кресс-салат, рожь, киноа, зеленый лук, горох, лук-порей и руккола. Специалисты пришли к выводу, что на Марсе и Луне вполне можно выращивать зелень и овощи.

