Россия займется развитием роботов-помощников на Луне

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Тестирование нескольких наработок, которые в дальнейшем будут использованы для создания роботов-помощников для космонавтов, пройдет во время полетов российский автоматических станций на Луну. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на тезисы доклада, представленного специалистами главного научного института "Роскосмоса".
"Эти аппараты будут не только решать научные задачи, но также протестируют ряд систем и подсистем. Их платформы будут служить в качестве прототипов для новых роботизированных космических аппаратов, которые будут использованы не только для подготовки пилотируемых миссий, но и для их поддержки", – сообщается в тезисах.
Там также отмечается, что на базе некоторых космических аппаратов планируется создать многоразовые системы взлета и посадки. Полностью доклад будет представлен на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.
На данный момент в российской программе изучения Луны задействованы несколько автоматических станций – "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27". Первая из них будет запущена в 2021 году. Запуски орбитальных станций "Луна-26" и "Луны-27" намечены на 2024 и 2025 годы соответственно.
Позднее, в 2027 году, планируется запустить в космос аппарат "Луна-28" с грунтозаборным устройством. Заинтересованность в участии в миссии выразила также Германия.
После 2027 года запланирован запуск "Луны-29" с тяжелым луноходом.
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