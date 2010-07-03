Американский ученый заявил об обнаружении жизни на Марсе

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Фото: depositphotos/KrisCole
Бывший ученый NASA Гилберт Левин выступил с сенсационным заявлением о том, что еще 43 года назад были обнаружены признаки существования жизни на Марсе. Свою статью астрофизик опубликовал в научном журнале Scientific American.
В середине 1970-х годов Левин руководил экспериментами с аппаратом "Викинг". По его словам, уже тогда результаты тестов марсианской почвы на предмет наличия на Красной планете органики были положительными.
Как пояснил ученый, с помощью специальных зондов марсоход "Викинг" помещал в образцы марсианского грунта пищевые ингредиенты. По замыслу, эти вещества были бы употреблены, если бы в почве присутствовала жизнь. Кроме того, в этом случае приборы зафиксировали бы газообразные следы метаболизма, добавил Левин.
В ходе первых исследований ученые NASA действительно зафиксировали биологическую реакцию, утверждает Левин в статье. Тем не менее повторные тесты были неудачными. После этого в NASA стали считать первые положительные результаты ошибочными.
Он также выразил негодование в связи с тем, что во время последующих миссий NASA на Марс аналогичных экспериментов не проводилось. Левин призвал повторить опыты с марсианской почвой, чтобы подтвердить гипотезу о наличии жизни на Красной планете.
Ранее "Роскосмос" назвал дату запуска российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020". По данным госкорпорации, старт намечен на 25 июля 2020 года. Так называемое окно запуска, при котором взаимное положение планет позволяет добраться от Земли до Марса за кратчайшее время, "откроется" 25 июля и "закроется" 13 августа. Ради реализации проекта по изучению Красной планеты власти Великобритании внесли поправки в санкции против РФ.
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