NASA отправит имена землян на Марс

Любой человек, посетивший сайт НАСА и заполнивший там заявку, сможет отправить на Марс табличку со своим именем, которая будет установлена на борт ровера "Марс-2020". Для этого надо указать свое имя, фамилию, страну, почтовый индекс и электронный адрес в регистрационной форме на сайте mars.nasa.gov. Затем появится "посадочный талон", который можно распечатать.

Заявки принимаются до 29 сентября. Данные нанесут на кремниевые чипы с помощью электронного луча и установят их на марсоход "Марс-2020". Марсоход планируется запустить в июле 2020 года, а космический аппарат должен приземлиться на Марс в феврале 2021 года.

В 2018 году на красную планету на космическом аппарате InSight отправилось два миллиона имен.