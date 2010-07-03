Ученые нашли "ворота" для комет внутрь Солнечной системы

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Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Американские ученые создали компьютерную симуляцию, воспроизводящую орбиту кометы 29P/Швассмана – Вахмана – объекта диаметром около 65 километров, находящегося между орбитами Юпитера и Нептуна. Выяснилось, что там есть область, через которую проходит большинство комет.

Она действует как "врата" – через них небесные тела попадают внутрь Солнечной системы. Эту область ледяные тела проходят очень быстро – в течение нескольких тысяч лет.

Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах ранее провели эксперимент с помощью стимулятора NASA и пришли к выводу, что на Луне и Марсе возможна жизнь. Девять из десяти культур показали хороший рост и урожайность. При этом специалисты обратили внимание, что грунт Марса и Земли отличаются.

Бывший ученый NASA Гилберт Левин утверждал, что признаки существования жизни на Марсе обнаружили еще 43 года назад. Речь идет об экспериментах Левина с аппаратом "Викинг" в 1970-х годах.