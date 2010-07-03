Найден самый быстрый газовый гигант во Вселенной

В звездной системе астрономы обнаружили гигантскую газовую планету. Об этом сообщает портал "Мир 24".

Отнесенный объект к типу "горячих Юпитеров" называется NGTS-10b. Ученые подсчитали, что планета движется со скоростью 24 мили, что около 38 километров в секунду. Год на ней длится 18 часов.

Газовые гиганты формируются из облаков газа и пыли. Такие процессы создаются в отдалении от звезд. К настоящему моменту открыто 337 "горячих Юпитеров". Самым известным газовым гигантом является экзопланета TrES-4b. Период вращения гигантов вокруг своей оси составляет около 9–17 часов.

Ранее астрономы NASA при помощи телескопа TESS обнаружили планету, которая может быть пригодной для жизни. GJ 357 d расположена в обитаемой зоне своей звезды, где она получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца.

Год на ней длится 55,7 земных суток. Предполагается, что планета примерно в два раза больше Земли и по меньшей мере в шесть раз тяжелее.

