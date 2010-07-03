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13:20

За лето на Солнце не произошло ни одной вспышки – ученые

наука

13:20

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Фото: depositphotos/egal

Этим летом на Солнце не произошло ни одной вспышки, сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН ФИАН.

"Ни одной солнечной вспышки рентгеновского класса C и выше минимального уровня, способного оказывать воздействие на Землю не было зарегистрировано на Солнце за прошедшее лето 2019 года", – сказано в сообщении.

Последний слабый всплеск солнечной активности закончился 15 мая. Лаборатория отметила, что это четвертый по длительности интервал в современной истории наблюдений, за который активность Солнца полностью отсутствовала.

Причиной исчезновения вспышек является почти полное исчезновение на Солнце магнитного поля – основного источника энергии для солнечной активности.

Специалисты подчеркнули, что беспокойство вызывает не само снижение числа вспышек, а то, что это может быть признаком существенных изменений на Солнце, которые могут повлиять на его светимость, спектр излучения и климат.

В марте этого года ученые зафиксировали рост солнечной активности. Так, 20 и 21 марта было зарегистрировано три вспышки класса C. Индекс вспышечной активности достиг желтого уровня. Это произошло впервые за несколько месяцев.

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наука

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