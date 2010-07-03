Ученые сообщили о резком росте солнечной активности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В последние сутки на космических мониторах наблюдается резкий рост солнечной активности, сообщается на сайте лаборатории РАС.
В частности, 20 и 21 марта зарегистрировано три вспышки класса C. Индекс вспышечной активности достиг желтого уровня. Это произошло впервые за несколько месяцев.
Кроме того, на изображениях Солнца наблюдается две активные области, которые хорошо видно по системам магнитных петель и яркому излучению, формируемому горячей плазмой.
Ученые хотели бы связать происходящие процессы с началом нового, 25-го, солнечного цикла, однако изучение Солнца показывает, что это не так. На Солнце еще сгорает "топливо" предыдущего цикла. Речь идет о магнитных полях, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Эта энергия и выжигается в виде вспышек.
Конфигурация и местоположение магнитных потоков совпадает с положением магнитного пояса 24-го цикла. Почему магнитные поля этого цикла еще присутствуют на Солнце спустя семь лет после его максимума – загадка.
Ранее ученые спрогнозировали рост активности Солнца во второй половине 2019 года. По данным специалистов ФИАН, между нижней точкой цикла и началом роста солнечной активности проходит от полугода до года. При этом сделать предварительный вывод о характере солнечного цикла можно будет после первого месяца наблюдений за начавшей расти активностью.
Циклический характер активности Солнца – одна из наиболее хорошо изученных его характеристик. Циклы могут отличаться друг от друга – они могут занимать как 11 лет, так и растягиваться на 12–13 лет. Различной может быть и амплитуда солнечной активности.
К примеру, на стыке XVIII и XIX веков активность была очень слабой, а в середине прошлого века – наоборот, мощной. Солнечный максимум, пройденный в 2012 году, оказался одним из самых слабых в современной истории.
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