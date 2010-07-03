Солнце провалилось в спячку и грозит затяжной зимой

Ученые констатировали понижение активности Солнца. Уровень коротковолнового излучения звезды упал ниже порога чувствительности приборов, сообщили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН.
"Научная аппаратура работает без сбоев, однако случилось "невозможное" – уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился еще примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов", – говорится в сообщении на сайте ФИАН.
Коротковолновое излучение Солнца формируется только во время активных процессов, таких как солнечные вспышки. Если на поступающих данных наблюдается быстрый рост излучения, это значит, что где-то на Солнце произошла вспышка. В настоящее время Солнце находится на минимуме активности. Пока ученые не могут точно сказать, выйдет ли звезда из солнечного минимума в ближайшие месяцы, или "солнечная зима" затянется.
Ранее ученые спрогнозировали рост активности Солнца во второй половине 2019 года. По данным специалистов ФИАН, между нижней точкой цикла и началом роста солнечной активности проходит от полугода до года. При этом сделать предварительный вывод о характере солнечного цикла можно будет после первого месяца наблюдений за начавшей расти активностью.
Циклический характер активности Солнца – одна из наиболее хорошо изученных его характеристик. Циклы могут отличаться друг от друга – они могут занимать как 11 лет, так и растягиваться на 12-13 лет. Различной может быть и амплитуда солнечной активности.
К примеру, на стыке XVIII и XIX веков активность была очень слабой, а в середине прошлого века – наоборот, мощной. Солнечный максимум, пройденный в 2012 году, оказался одним из самых слабых в современной истории.
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