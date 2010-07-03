Ученые нашли в созвездии Девы планету в три раза массивнее Юпитера

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В созвездии Девы обнаружили гигантскую экзопланету HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера – она движется по очень длинной и вытянутой орбите вокруг своей звезды HR 5183, один оборот занимает от 45 до 100 лет. Об этом сообщает "Мир 24".

Открытие сделали ученые из Калифорнийского технического института. По их мнению, формировалась планета не так, как другие известные космические тела такого рода. Большую часть времени она проводит во внешней части системы, но в определенный момент приближается к звезде начинает резко ускоряться, затем быстро огибает ее и вновь удаляется.

Эксперты предполагают, что такую странную орбиту HR 5183 b приобрела после некоего сильного влияния извне. Вероятно, однажды она сблизилась со своим "соседом" похожего размера и попала под воздействие гравитации.

Ранее астрономы NASA при помощи телескопа TESS обнаружили планету, которая может быть пригодной для жизни. GJ 357 d расположена в обитаемой зоне своей звезды, где она получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца. Год на ней длится 55,7 земных суток. Предполагается, что планета примерно в два раза больше Земли и по меньшей мере в шесть раз тяжелее.