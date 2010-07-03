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В мире

15:55

Ученые показали уникальное видео растущей черной дыры

наука за рубежом

Фото: youtube.com/Sotonpressarchive

Международная группа ученых представила уникальное видео растущей системы черных дыр, сообщается на сайте Университета Саутгемптона в Великобритании.

Благодаря беспрецедентно высокому уровню детализации на видеозаписи впервые заметили яркую вспышку в центре черной дыры, так называемую вспышку яростного огня.

По словам астрономов, изученная ими система черных дыр – MAXI J1820+070 – была выявлена в начале прошлого года. Она находится в Млечном Пути в десяти тысячах световых лет от Земли. Масса системы равна семи солнечным, уточнили исследователи.

Видео: YouTube/Sotonpressarchive

Как пояснили специалисты, черные дыры "питаются" материалом соседней звезды, создавая из него гигантские аккреционные диски. Под влиянием гравитации черной дыры и магнитного поля материала меняется уровень излучения, испускаемого системой в целом. В результате возникает "вспышка яростного огня", подчеркнули астрономы.

Излучение в системе черных дыр обнаружил установленный на Канарах прибор HiPERCAM, а также обсерватория NICER на борту МКС. Опираясь на эти данные, ученым удалось смонтировать "фильм" – они засняли изменение излучения со скоростью более 300 кадров в секунду. Им также впервые удалось зафиксировать "потрескивание" и "вспыхивание" света в черной дыре.

"Этот фильм был создан с использованием реальных данных", – отметил ведущий автор исследования Джон Пэйс. "Нам пришлось замедлить его до 1/10 от фактической скорости, чтобы позволить человеческому глазу заметить эти быстрые вспышки", – добавил он.

В начале сентября сообщалось, что премию "За прорыв в области физики" (Breakthrough Prize), известную как "научный Оскар", в 2019 году присудили группе ученых из разных стран за создание первого изображения черной дыры. 347 исследователей поделят между собой три миллиона долларов.

Снимок впервые показали на пресс-конференции 10 апреля 2019 года. Чтобы сфотографировать объект, исследователи объединили в одну сеть восемь радиотелескопов на четырех континентах.

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