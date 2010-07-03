"Невозможную звезду" нашли в созвездии Кассиопеи

Необычную "углеродную" звезду, которая скоро взорвется и превратится в пульсар, обнаружили в созвездии Кассиопеи. Об открытии астронома из МГУ написал журнал Nature Astronomy.
По подсчетам ученых, звезда возникла несколько десятков тысяч лет назад после слияния двух белых карликов.
Существование открытой звезды подтверждает одно из объяснений того, как могла возникнуть вспышка 2003 года и несколько других аномально мощных сверхновых, наблюдавшихся в начале XXI века.
Поначалу астрономы искали не белые карлики и следы их столкновений, а туманности. Они изучали снимки ночного неба, сделанные инфракрасным орбитальным телескопом WISE.
Понаблюдав за открытой звездой, ученые поняли, что когда "переродившаяся" звезда исчерпает все запасы углерода и кислорода, она сожмется еще сильнее, что приведет к рождению тусклой сверхновой и небольшой нейтронной звезды. Причем это должно произойти в ближайшее время. Возможно, что человечество станет свидетелем этого знаменательного события, заключили астрономы.
Ранее в Млечном пути отыскали звезду-пришельца. Ученые предполагают, что она зародилась в другой галактике.
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