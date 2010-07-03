В Млечном пути отыскали звезду-пришельца

Сотрудники Национальной астрономической обсерватории Японии предположили, что одна из звезд Большой Медведицы зародилась в другой галактике и попала в Млечный путь после космического катаклизма. О этом сообщает "Мир 24".
Исследователи выяснили, что у звезды под названием J1124+4535 очень странный химический состав. Светило содержит совсем мало магния при значительном количестве европия. По словам ученых, для звезд Млечного пути такое сочетание элементов нехарактерно, однако оно вполне типично для соседних карликовых галактик.
На этом основании японские астрономы утверждают, что несколько миллиардов лет назад произошло столкновение Млечного пути с другой галактикой. В результате Млечный путь полностью поглотил ее, а звезда J1124+4535 осталась в нем единственным напоминанием об исчезнувшем скоплении.
Отмечается, что звезду-пришельца обнаружили в 2015 году. Однако только спустя несколько лет астрономы получили подробную информацию об ее свойствах и составе.
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