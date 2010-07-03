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12:33

Ученый призвал готовиться к размножению человека в космосе

наука общество

12:33

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Фото: depositphotos/Juric.P

Ученые призвали готовиться к решению вопроса о размножении людей в космосе. Об этом заявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов в интервью РИА Новости.

"Если мы ставим вопрос о полетах в дальний космос и освоении планет, то возникнут вопросы гендерного состава экипажей инопланетных баз, вопросы размножения человека, наконец. К этому надо готовиться", – сказал Орлов.

За предыдущие десятилетия освоения космического пространство было сделано многое в вопросах изучения размножения живых существ в космосе. Однако это вопрос неблизкой перспективы, поскольку общество пока не готово к разговорам на эту тему, поэтому готовиться к решению этого вопроса стоит поэтапно, с соблюдением этики.

В январе этого года погиб росток хлопка, выращенный на борту китайского аппарата "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны. Это произошло при наступлении лунной ночи, когда окружающая температура опустилась до -170 градусов по Цельсию.

наука общество

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