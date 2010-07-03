Москвичи смогут увидеть сближение полной Луны с Юпитером

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Луна после полнолуния сблизится на небосводе с Юпитером 21 мая, рассказали в Московском планетарии. Сближение можно наблюдать с полуночи и до рассвета над южным горизонтом.

Перед этим она побывает в созвездиях Скорпиона и Девы и пройдет мимо ярких звезд – Спики и Антареса. 23 мая ночное светило окажется в созвездии Стрельца, где встретится с Сатурном.

5 мая планетарий открыл астрономический сезон в Парке неба. Там находится самый большой телескоп в столице, предназначенный для массовых наблюдений за звездами и планетами. В этом летнем сезоне там организуют наблюдения Юпитера, Луны и Сатурна.

Место будет доступно до сентября по билету в Большой Звездный зал или по отдельному билету. Летом по вечерам там проходят музыкальные выступления под открытым небом, а в сентябре состоится ежегодная акция вечерних наблюдений "100 часов астрономии".

