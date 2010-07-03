Программа романтических свиданий откроется в Московском планетарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский Планетарий приглашает влюбленные пары посетить Парк неба, который находится на крыше здания, и посмотреть на звезды и планеты в большой телескоп.
"С 1 мая открывается программа романтических свиданий в Парке неба, которая проводится только для двоих после закрытия планетария. Лучший экскурсовод планетария проведет влюбленные пары по Парку неба, а затем поможет провести наблюдения в телескоп большой обсерватории", – говорится в сообщении на сайте планетария.
Отмечается, что в телескоп можно будет рассмотреть кратеры и моря на Луне, двойные звезды, видимые планеты Солнечной системы.
Также с площадки Парка неба открывается вид на комплекс Москва-сити, Останкинскую телебашню и высотки города.
Время проведения программы: с 21:00 до 22:00. Для посещения программы нужно оставить заявку.
Ранее сообщалось, что ко Дню космонавтики в Московском планетарии появится макет российской лунной базы. Ее разработали в соответствии с Федеральной космической программой по освоению Луны. Интерактивный макет, изготовленный в мастерской планетария, включает три блока.
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