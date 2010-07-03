Московский планетарий откроет астрономический сезон в Парке неба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Московский планетарий откроет астрономического сезона в Парке неба 5 мая, сообщает его пресс-служба.
Там находится самый большой телескоп в столице, предназначенный для массовых наблюдений за звездами и планетами. В этом летнем сезоне организуют наблюдения Юпитера, Луны и Сатурна.
Впервые в истории планетариев Парк неба задумал автор первого советского школьного учебника по астрономии Михаил Набоков. Благодаря инструментам парка можно отслеживать астрономическое положение Солнца, Луны, планет и звезд над горизонтом Москвы.
У посетителей также есть возможность узнать историю развития астрономии и наук о Земле. Здесь же собрана уникальная коллекция солнечных часов – от гигантских площадных до компактных садово-парковых.
Место будет открыто для посещения до сентября по билету в Большой Звездный зал или по отдельному билету. Летом по вечерам там проходят музыкальные выступления под открытым небом, а в сентябре – ежегодная акция вечерних наблюдений "100 часов астрономии".
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