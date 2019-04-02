Впервые в мире: джаз под звездным небом Московского планетария

20 апреля гостей Большого звездного зала Московского планетария ждет программа "Звездный джаз". У всех посетителей планетария будет возможность провести субботний вечер под звездным небом и песнями Френка Синатры, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

С 20:00 до 21:00 гостей ждет легкий фуршет, а также возможность осмотреть экспозиции музея Урании. Звездный концерт начнется в 21:00.

Посетители планетария услышат живое и виртуозное исполнение хитов звезд джаза: Фрэнка Синатры, Энди Уильямса, Бобби Дарина, Тони Беннетта, Билла Уизерса. Концерт будут сопровождать инсталляции Вселенной, звездного неба, Северного сияния на самом большом в Европе куполе Московского планетария.

Детали и билеты доступны по ссылке.