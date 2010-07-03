"Научный Оскар" получат авторы фотографии черной дыры

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Премию "За прорыв в области физики" (Breakthrough Prize) – известную как "научный Оскар" – в 2019 году получит группа ученых из разных стран за создание первого изображения черной дыры.

Три миллиона долларов разделят 347 ученых, говорится на сайте премии.

Снимок впервые показали на пресс-конференции 10 апреля 2019 года. Чтобы сфотографировать объект, исследователи объединили в одну сеть восемь радиотелескопов на четырех континентах.

Американец российского происхождения Алекс Эскин получил приз "За прорыв в области математики". Группа ученых из США, Германии и Великобритании получит приз "За прорыв в области медицины".

В прошлом году главный приз получили астрофизики из США. Они совершили прорыв в создании изображения вселенной после Большого взрыва до 13,8 миллиарда лет.

Премия Breakthrough Prize была учреждена в 2012 году по инициативе российского предпринимателя Юрия Мильнера и считается одной из крупнейших научных премий в мире. Ее поддерживают, в частности, руководитель компании Alibaba Group Джек Ма, основатель Facebook Марк Цукерберг и один из создателей Google Сергей Брин.

