"Научный Оскар" получат авторы фотографии черной дыры

05 сентября, 21:40
05 сентября, 21:40
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Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON
Премию "За прорыв в области физики" (Breakthrough Prize) – известную как "научный Оскар" – в 2019 году получит группа ученых из разных стран за создание первого изображения черной дыры.
Три миллиона долларов разделят 347 ученых, говорится на сайте премии.
Снимок впервые показали на пресс-конференции 10 апреля 2019 года. Чтобы сфотографировать объект, исследователи объединили в одну сеть восемь радиотелескопов на четырех континентах.
Американец российского происхождения Алекс Эскин получил приз "За прорыв в области математики". Группа ученых из США, Германии и Великобритании получит приз "За прорыв в области медицины".
В прошлом году главный приз получили астрофизики из США. Они совершили прорыв в создании изображения вселенной после Большого взрыва до 13,8 миллиарда лет.
Премия Breakthrough Prize была учреждена в 2012 году по инициативе российского предпринимателя Юрия Мильнера и считается одной из крупнейших научных премий в мире. Ее поддерживают, в частности, руководитель компании Alibaba Group Джек Ма, основатель Facebook Марк Цукерберг и один из создателей Google Сергей Брин.
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