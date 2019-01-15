Нобелевского лауреата лишили званий из-за расистских высказываний

90-летний нобелевский лауреат, американский биолог Джеймс Уотсон был лишен всех почетных званий из-за своих расистских высказываний. Об этом сообщает BBC.
Лауреат Нобелевской премии за открытие структуры молекулы ДНК Уотсон и в прошлом неоднократно провоцировал скандалы. Однако особое возмущение у его коллег-ученых вызвал документальный фильм телекомпании PBS. В нем биолог утверждал, что между представителями негроидной и европеоидной расы существует разница на генетическом уровне, вне зависимости от среды и окружения. "В среднем разница между черными и белыми видна в тестах IQ. Я бы сказал, что это разница на генетическом уровне", – заявил американский биолог.
Ранее Уотсон не раз негативно высказывался о людях нетрадиционной ориентации или людях с лишним весом. "Когда вы проводите собеседование с жирным человеком, вы чувствуете себя неловко, потому что знаете, что не собираетесь брать его на работу", – отметил он в одном из интервью. За подобные суждения ученого постепенно лишали регалий и профессиональных возможностей. В частности, его отстранили от работ в лаборатории Колд Спринг Харбор.
В 2014 году американский биолог в знак протеста из-за решений научного сообщества продал свою Нобелевскую медаль. Тогда ее приобрел российский бизнесмен Алишер Усманов, который год спустя вернул награду Уотсону на лекции в РАН.
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