Reuters: МУС расследует дело о домогательствах прокурора Хана

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Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование против своего главного прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным издания, на время расследования Хану предложили временно сложить свои обязанности. Сам прокурор отрицает обвинения в домогательствах и попросил собственный внутренний надзорный орган суда расследовать их.

О домогательствах со стороны прокурора Хана сообщала ассамблея государств-участников Римского статута МУС. Речь идет о предполагаемом "ненадлежащем поведении" прокурора по отношению к одному из сотрудников его офиса, однако конкретные его действия не раскрывались.

Ранее шесть австралиек обвинили покойного миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда в сексуальном насилии. Пять женщин работали в принадлежащем ему лондонском универмаге Harrods, а еще одна – на поставщика для этого элитного магазина.

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