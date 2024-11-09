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Reuters: МУС расследует дело о домогательствах прокурора Хана

МУС проверит своего же прокурора Хана по делу о домогательствах – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Miguel Gutierrez

Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование против своего главного прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным издания, на время расследования Хану предложили временно сложить свои обязанности. Сам прокурор отрицает обвинения в домогательствах и попросил собственный внутренний надзорный орган суда расследовать их.

О домогательствах со стороны прокурора Хана сообщала ассамблея государств-участников Римского статута МУС. Речь идет о предполагаемом "ненадлежащем поведении" прокурора по отношению к одному из сотрудников его офиса, однако конкретные его действия не раскрывались.

Ранее шесть австралиек обвинили покойного миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда в сексуальном насилии. Пять женщин работали в принадлежащем ему лондонском универмаге Harrods, а еще одна – на поставщика для этого элитного магазина.

В октябре американская модель Стейси Уильямс обвинила республиканца Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. По ее словам, политик приставал к ней в 1993 году.

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